شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تضيف 4 شخصيات للجنة مكافحة كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إضافة 4 شخصيات طبية إلى عضوية اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب القرار تم ضم: الدكتور محمد عبد الحكيم أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد شوقي أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة طنطا، والدكتور خالد عبدالمجيد أستاذ طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، والدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس أعلنت عن خروج 400 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

Advertisements

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف