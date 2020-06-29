شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 300 ألف جنيه سعر السيارة الكهربائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: "إن شركة النصر للسيارات شركة عزيزة على كل مصرى، ونهدف إلى إحياء تلك الشركة بعد توقفها منذ عام 2009"، مشيرا إلى أن السيارة الكهربائية تتميز فى بساطتها وعدم تعقيدها ونسبة أعطالها ستكون قليلة جدا بالنسبة للسيارات ذات المحرك، مؤكدا أن السيارة الكهربائية المصرية e70 ستكون عملية وأكثر توفيرا، وسيكون توفيرها فى العام ما يقارب 32 ألف جنيه.

وتابع توفيق، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج رأى عام الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن سعر السيارة الكهربائية المستهدف إنتاجها سيكون للمستهلك 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مصر ستنتج حوالى 25 ألف سيارة فى العام.

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وواصل توفيق أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الكهرباء لإنتاج السيارة الجديدة، مشيرًا إلى أنه نأمل فى أن يتم بيع نصف إنتاج السيارة الجديدة لسائقى سيارات التاكسى.

من جانب آخر، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن السيارات الكهربائية هي المستقبل وذلك نتجه لإنتاج هذا النوع من السيارات، مشيرًا إلى أنه جرى اختيار نوع السيارة في سبتمبر الماضى، وفى نوفمبر جاء الفريق الصينى ولكن بعدها جاءت كورونا، ولكن منذ 3 أسابيع عاودنا توقيع بروتوكولات تعاون.

وأوضح أنه خلال 3 شهور تنتهى الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى، موضحًا أن السيارات الكهربائية ستكون متوفرة فى الأسواق نهاية 2021.