شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار× 24.. الصحة تسجل 1265 إصابة بكورونا.. وزلزال 5.5 ريختر.. والخميس إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية كانت على بعد 600 كم شمال مدينة مرسى مطروح

سلاح الجو الليبى يدمر 32 آلية مسلحة تتبع ميليشيات الوفاق شرقى مصراتة

موجز ”الخليج 365”: فنانون يرفضون المشاهد الساخنة.. وشاكوش ينفصل عن خطيبته

النيابة العامة تتسلم تقارير الطب الشرعى حول مقتل طالبة طلخا على يد زوجها

وزارة الصحة تقدم نصائح للمصابين بفيروس كورونا داخل العزل المنزلى

وزير التربية والتعليم: الامتحانات فى مواعيدها بلا تغيير

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الحكومة: إجازة الخميس لا تسرى على أعمال الامتحانات فى المدارس والجامعات

الحكومة: الخميس إجازة رسمية بدلا من الثلاثاء بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

السيسي يوجه بإعطاء أهمية قصوى للبناء الفكرى والتربوى لدى الطلاب

الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 وفاة وتعافى 400 مصاب