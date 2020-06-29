شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 15 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة والفرافرة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 309 حالة من بينهم 22 حالة وفاة، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف إنه تم إصدار قرار بإنتظام كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة وذلك إعتباراََ من الثلاثاء ١يوليو ٢٠٢٠ على أن يستثني من هذا القرار الفئات التالية والتي يتم منحها إجازة إستثنائية لحين صدور قرار آخر وهم المصابين بالأمراض المزمنة وفقاََ لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، السيدات الحوامل أو اللاتي يرعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم، المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة.

وقال إنه يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

وأضاف إنه تم تعافى 142 مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 421 مواطن، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الإلتزام سواء بالمشئات العامة أو الخاصة ومناطق التجمعات.