شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ٧٧ حالة جديدة بفيروس كورونا في السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب ٧٧ حالة جديدة بفيروس كورونا بالسويس ليصل إجمالي عدد الحالات ١٣٦٩ إصابة منذ دخول الفيروس المحافظة. فيما توفي ٢ آخرين، ليبلغ عدد حالات الوفاة ٨٩ حالة بالمحافظة، بينما تم شفاء وخروج ٧٥١ حالة ولازال نحو ٤٥١ حالة أخرى ما بين علاج منزلي، وحجز بالمستشفى تحت العلاج. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

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