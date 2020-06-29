شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنفي صحة ما تداوله الإخوان حول وفاة ضابط شرطة متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما تداولته إحدى الصفحات الموالية للعناصر الإرهابية، على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بشأن وفاة أحد ضباط الشرطة إثر تعرضه للإصابة بفيروس «كورونا».
وأكد المركز عدم وجود ضابط شرطة بالإسم الوارد بالصفحة المشار إليها، وأن هذا الخبر عار تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وصادر عن العناصر الإرهابية، ويأتى ضمن مزاعم الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.
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