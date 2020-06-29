شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

كانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة «أماني البيومي» تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب، وقد تلقت الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق.