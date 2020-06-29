شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تنفيذ خطة لتطوير وتجميل الشوارع ورصف الطرق بمدينة طما في شمال المحافظة بتكلفة زادت على 6 ملايين جنيه.

وقال عدلى أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، في تصريحات له، الأحد، إن الخطة تضمنت رصف وتجميل طريق أحمد عرابى الرئيسى بالمدينة ضمن طريق أسيوط /سوهاج الزراعى المار بالمدينة بطول 6 كيلو مترات حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والأنترلوك وأعمدة الإنارة الحديثة ولمبات الإنارة الليد وزراعة النخيل والأشجار في الجزيرة الوسطى من الطريق ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 90% وتجميل وتطوير نفق السكة الحديد بالمدينة تركيب بلاط أنترلوك بأرضية النفق فضلا عن إقامة حديقة «الفردوس» العامة بالمدينة على مساحة 1500 مترا مربعا لتكون متنزها لأهالى المدينة.

وأشار أبوعقيل، إلى أن المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير بالمدينة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، والاهتمام بالحديقة الجديدة، والطريق ومتابعة صيانتها، ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول للحفاظ على ما تم إنجازه كمظهر حضاري لائق بالمواطنين ومتنفس طبيعي لهم.

تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بسوهاج

تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بسوهاج

تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بسوهاج

تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بسوهاج

تنفيذ خطة لتطوير وتجميل مدينة طما بسوهاج