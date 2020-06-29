شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: لازم نحترم ولادنا وشبابنا ومش نتعامل معاهم على إنهم عيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت المؤسسة المصرية الأمريكية بكاليفورنيا، منذ قليل، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في حوار مفتوح مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة بالولايات المتحدة، ويشارك في الحوار د. فاروق الباز وسيدة الأعمال المصرية الأمريكية ليلى بنس والفنان هاني سلامة.

وقال العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، أننا لابد من أن نحترم الشباب ، قائلا:" لازم نحترم ولادنا وشبابنا ولا نتعامل معاهم على إنهم عيال ولابد أن نستغل قدرات الشباب ونساعدهم ولازم نطور عقولنا لكى ننظر على أولادنا لنحترمهم أكثر ونعطيهم مسئوليات أكثر".

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وأضاف العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، قائلا:" في مصر في الـ 50 سنة اللى فاتوا نسينا أن البنات المصريات دول يقدروا يعملوا كتير والولاد اللى بيتخرجوا من الجامعة في مصر نيجى نسألهم عاوز تشتغل إيه يقولك أي حاجه ودا غلط جدا"، مضيفا :"البحث العلمى في مصر يتحسن شوية بشوية والرئيس السيسى ماشى بالخطوات ومخطط كويس ".

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أكدت في كلمتها على دور القوى الناعمة والفن ورسالتها، مشيرة إلى الدور الذى لعبه مسلسل الاختيار مؤخرا ، موضحة أن الوزارة قامت بترجمت أخر 3 حلقات من المسلسل باللغة الإنجليزية ، قائلة :"المسلسل عمل روح جميلة كلنا كنا بنعيط واحنا شايفين المنسى في اخر 3 حلقات".

كما قال الفنان هانى سلامة:"طول عمرى على المستوى الشخصى بفتكر إنى ممثل وقت التصوير بس ووقت الشغل غير كدا بحب أعيش الحياة بشكل طبيعى وبحب أعيش الحياة الأسرية".