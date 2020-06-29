شكرا لقرائتكم خبر عن أول زفة بعد إلغاء الحظر.. 20 سيارة في شارع البطل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا الخليج 365 أول زفة بعد إلغاء الحظر وكانت عبارة عن ما يقرب من عشرون سيارة و٤ دراجات نارية وكانت الزفة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، وكان أيضا تحتوي علي عربة محملة بـ"دي جيه" لتشغيل الأغاني، وأحدثت الزفة بعض من الأزدحام بشارع البطل بالتحديد عند مستشفي "المصل واللقاح" والذي أستمر قرابة العشر دقائق ولكن سرعان ما تابعت الزفة التحرك.

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ويذكر أن‪ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بالإجراءات التى سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، ونصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور والمقاهى والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التى تنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.