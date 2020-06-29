شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج: بطمنكوا بلدكوا واقفة على رجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت المؤسسة المصرية الأمريكية بكاليفورنيا، منذ قليل، وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم في حوار مفتوح مع عدد من الشخصيات المصرية البارزة بالولايات المتحدة. وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج: أننا واثقين فى قيادتنا السياسية وشعبنا. وتابعت وزيرة الهجرة قائلة فى رسالتها للمصريين فى الخارج:"بطمنكوا بلدكوا واقفة على رجلها ومرينا بحاجات أصعب كتير ولو تفتكروا ثورة 30 يونيو وإزاى البلد كانت هتضيع مننا". Advertisements وأكدت وزيرة الهجرة قائلة :"بطمنكوا على مصر وشعبها وإن شاء الله ربنا يرفع الوباء عن مصر والعالم كله" ، مضيفة للمصريين فى الخارج قائلة :"أنتم القوى الناعمة اللى الدولة تعتمد عليها فى الوقت الحالى" . وتحدثت وزيرة الهجرة عن البرنامج التى تنظمها وزارة الهجرة وتستهدف المصريين بالخارج من شباب الجيل الثانى والثالث، والزيارات والمبادرات التى نفذتها الوزارة لشباب المصريين فى الخارج من الجيل الثانى والثالث . وسيشارك في الحوار د. فاروق الباز وسيدة الأعمال المصرية الأمريكية ليلى بنس والفنان هاني سلامة.

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