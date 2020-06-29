شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة القاهرة" تعلن بدء تقييم بحوث طلاب فرق النقل والنتائج الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إن هيئة التدريس بالكلية بدأت فى عمليات تقييم بحوث طلاب فرق النقل بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، للعمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد حسن ل" الخليج 365 " أن اعلان نتائج طلاب فرق النقل بالكلية فور انتهاء عمليات تقويم البحوث والرصد سيتم اعلان النتائج للطلاب ومن المتوقع إعلانها خلال الأسبوع المقبل .

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن نتائج طلاب فرق النقل سيكون ناجح أو راسب وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع منح الطلاب الراسبين فرصة ثانية لتقديم البحوث .

Advertisements

وأكد الدكتور محمد حسن أن كلية التجارة تضم حوالى ثلث أعضاء جامعة القاهرة وأن أعمال الكنترول ستتم بصورة سريعة تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب .

ولفت عميد كلية تجارة بجامعة القاهرة إلى أن الكلية تستعد لامتحانات الفرق النهائية في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات والاجتماع المرتقب لمجلس جامعة القاهرة.