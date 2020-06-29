شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلتين من السعودية لمطار القاهرة على متنهما 271 عالقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة اليوم الأحد رحلتين استثنائتين قادمتان من أبها وحائل بالمملكة العربية السعودية وعلى متنهما 271 عالقًا مصريًا منذ تعليق حركة الطيران مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.