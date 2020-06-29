قتل وحرق وتقطيع وبرميل بوتاس.. مفاجآت صادمة في جريمة "طفلة الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مقرب من أسرة الطفلة "فجر.أ."، 12 سنة، عن مفاجآت صادمة في جريمة قتل بشعة متهم فيها عامل تربطه علاقة غير شرعية بوالدتها بمنطقة الطالبية.

وقال المصدر إن بداية الواقعة تعود إلى ظهر يوم الأحد الماضي، بتغيب الطفلة عن المنزل بمنطقة العروبة غرب محافظة الجيزة حتى الساعة العاشرة مساء.

على مدار ساعات اليوم، فشل والد وشقيق الطفلة الأكبر "19 سنة" في العثور عليها، ليتقدم والدها "مندوب مبيعات" ببلاغ إلى قسم شرطة الطالبية.

وأضاف المصدر المقرب من أسرة الطفلة أن الأم -بعد الضغط عليها- كشفت في وقت متأخر من تلك الليلة عن درايتها بمكان احتجاز طفلتها ليتلقى الزوج صدمة قاتلة.

علاقة غير شرعية جمعت والدة الطفل مع خمسيني يدعى "عيد"، سباك، وأنها يوم الواقعة طلبت من ابنتها التوجه إلى ذلك الشخص لاستلام هاتف محمول جديد ابتاعه لها لمصالحتها بعد رغبتها في إنهاء علاقتهما التي توترت مؤخرا.

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فريق بحث رفيع المستوى من فرقة الطالبية والعمرانية عكف على تتبع خط سير المشتبه به وفحص سجل المكالمات بينه وبين والدة الطفلة حتى أمكن التوصل إلى محل إقامته بمنطقة المعتمدية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأمكن ضبطه.

المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، مشيرا إلى أنه كان يخطط للاتصال بوالد الطفلة وطلب فدية نحو 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحها، لافتا إلى أنه احتجزها في مخزن مهجور بمنطقة فيصل بمساعدة عامل.

وأشار نفس المصدر -الذي رافق والد الطفلة في سرايا النيابة- إلى أن المتهم عقب علمه بكشف أمره، قرر التخلص من الطفلة والانتقام من الأم، فقتلها وأشعل النار في جثتها مستخدما "بشبوري" ثم قطعها بسكين كبير ووضعها داخل برميل معبأ بمادة كاوية "بوتاس" لطمس معالم الجريمة ظنا أن فعلته لن تنكشف.

قوة أمنية تمكنت من ضبط جوال بداخله الأدوات المستخدمة في الجريمة عبارة عن (ماسورة حديدية - سكين - بشبوري) والقبض على المتهم الثاني، وعُثر على بقايا الجثة المتحللة التي لم يتبق منها سوى "عظام".

في الوقت نفسه، ألقى ضباط مباحث الطالبية القبض على الأم للتحقيق معها، وأحال اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، الواقعة إلى النيابة العامة التي أرسلت بقايا الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي للوقوف على صحة رواية الجاني، والتأكد من تعرضها لأي اعتداء جنسي من عدمه.

بدورها، ناشدت أسرة الطفلة بسرعة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بالقصاص العادل، مؤكدين ثقتهم الكاملة في القضاء.