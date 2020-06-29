محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:
نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية صحة ما تداولته إحدى الصفحات الموالية للعناصر الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن وفاة أحد ضباط الشرطة إثر إصابته بفيروس "كورونا".
وأكد بيان صادر عن المركز عدم وجود ضابط شرطة بالاسم الوارد بالصفحة المشار إليها، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.
وأشار المركز إلى أن الخبر صادر عن العناصر الإرهابية، ويأتى ضمن مزاعم الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفي وفاة ضابط متأثرا بـ"كورونا": "مزاعم إخوانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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