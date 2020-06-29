حبس عاطلين بتهمة تحطيم ATM في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة عين شمس، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتحطيم ماكينة صراف آلي ATM لسرقتها بدائرة القسم.
كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تلقى إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بضبط شخصَين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالعبث بماكينة الصراف الآلي "تابعة لأحد البنوك" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإحداث تلفيات بها وبحوزتهما دراجة نارية.
وبإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية.
واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلي المُشار إليها باستخدام قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما استعادة كارت الائتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي منها "لحدوث خلل ببرنامج التشغيل وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة".
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