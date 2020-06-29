أودت بحياة مسن وزوجته.. معاينة النيابة لحريق شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تواصل نيابة مدينة نصر، التحقيق في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بعمارات العبور بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع مسن وزوجته.

وتبين من معاينة النيابة للشقة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، وأرجعت المناظرة وفاة الزوجين إلى إسفكسيا الاختناق نتيجة انتشار الغاز.

وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق نشب أمس في شقة بالطابق الثاني عشر لأحد العقارات بعمارات العبور في مدينة نصر.