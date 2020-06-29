محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تواصل نيابة مدينة نصر، التحقيق في واقعة نشوب حريق بشقة سكنية بعمارات العبور بدائرة القسم، ما أسفر عن مصرع مسن وزوجته.
وتبين من معاينة النيابة للشقة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل، وأرجعت المناظرة وفاة الزوجين إلى إسفكسيا الاختناق نتيجة انتشار الغاز.
وكان رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على حريق نشب أمس في شقة بالطابق الثاني عشر لأحد العقارات بعمارات العبور في مدينة نصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أودت بحياة مسن وزوجته.. معاينة النيابة لحريق شقة بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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