"التضامن" تكشف عدد المتقدمين للحج ومصيرهم بعد قصره على الداخل السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحج هذا العام، قبل قرار المملكة العربية السعودية، بتحديد وقصر الحج على الداخل بسبب جائحة كورونا بلغ نحو 31 ألف.

وأكد عبدالموجود لـ"الخليج 365"، أن المتقدمين للحج هذا العام لم يدفعوا أية مستحقات مالية، نتيجة أن الحجز تم إلكترونيًا، بتقديم بيانات المواطن الراغب في الحج فقط.

ووجّه رسالة إلى الذين تقدموا للحج هذا العام، قائلًا: "اطمنوا حقوقكم محفوظة كاملة ومش هتقدموا تاني، وسيتم ترحيلكم للعام المقبل، والأسبقية في القرعة ستكون لكم إن شاء الله دون تردد حال عدم الاعتذار وزوال الغمة وفتح الموسم".

وأشار إلى أن الوضع العام المقبل بشأن ضوابط ومستويات وتنظيم الحج، من الوارد أن يتغيروا في ظل الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد، قائلًا: "الوضع والنظام والخريطة هيتغيروا بعد زوال هذا الوباء".

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وأكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحجوزات البالغ عددها 31 ألف متقدم، تعلقت قبل دفع أي مستحقات للجانب للسعودي، مطمئنًا المتقدمين بأن الوزارة تحفظ لهم أحقيتهم في الحج للعام المقبل.

وشدد المصدر لمصراوي، على أن من فاز بأسبقية الحجز هذا العام سيتم ترحيله للعام المقبل وهيكون له الأولوية، والوزارة هتزيد من عدد المتقدمين العام المقبل ممن يرغب في التقدم".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل من كل الجنسيات، بهدف الحرص على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت فتح باب التقديم لحج الجمعيات يوم 23 فبراير الماضي، وحتى يوم 10 مارس الجاري، ثم أصدرت قرارا بمـد فترة تلقي طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات إلى 19 مارس، لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

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