"غرفة السلع" تعلن 9 ضوابط بالبازارات استعدادًا لاستقبال السياحة الدولية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت غرفة محال السلع السياحية، الضوابط والاشتراطات الاحترازية، للعمل في البازارات تزامنًا مع عودة السياحة الدولية في 3 محافظات هي مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وأبلغت الغرفة في بيان، محال البازارات في جميع أنحاء الجمهورية بهذه الاشتراطات، مشددة على ضرورة الالتزام بها.

وتضمنت الضوابط الاشتراطات ما يلي:

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1- إلزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامات بالمحال.

2- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية والتأكد يوميا من سلامة العاملين.

3- توعية العاملين بمصادر العدوى والطرق اللازم اتباعها للوقاية والحد من انتشارها.

4- تحديد عدد العملاء المسموح لهم بالدخول المتجر للحد من الازدحام والحفاظ على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي والتي لا تقل عن متر ونصف.

5- تطهير وتعقيم كافة الأسطح التي يلامسها الموظفون والعملاء بصفة مستمرة.

6- وضع ملصقات أرضية للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي الآمنة ( 1.5 - 2 متر) بيت العاملين والعملاء داخل المحال.

7- وضع ملصقات في أماكن ظاهرة داخل المحال للتوعية بالإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى.

8- توفير مطهرات تعقيم الأيدي داخل المحال.

9- توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها قبل الدخول في حالة العملاء التي لديهم حساسية من مطهرات الأيدي، مع ضرورة والتخلص منها بطريقة آمنة.

10- وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات.

11- بالنسبة لمحال بيع الملابس (ملابس عبايات بكافة أنواعها أحذية نظارات) ضرورة السماح بعدم إجراء عدم قياس وتبديل الملابس حتى لا تكون مصدر للعدوى.

12- إعداد يفطة إرشادية بعدم قبول استبدال المبيعات بعد خروجها من المحال.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أصدرت ضوابط استئناف العمل من خلال كتيبين باللغتين (الإنجليزية والعربية) يتضمنان كافة الضوابط المعتمدة لعودة السياحة الدولية لعرضهم على الأسواق السياحية المختلفة وتعريفهم بما تقوم به مصر من جهد لضمان رحلة آمنة لزائريها.

وحظيت تلك الإجراءات، بإشادة من منظمي الرحلات حول العالم بما يبشر بالعودة السريعة لحركة السياحة إلى مصر، وتلك الضوابط شهدت جهدًا كبيرًا حتى تخرج بتلك الصورة المشرفة للسياحة المصرية.