مصر | النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

وكانت «وحدة الرصد» بـ«إدارة البيان» بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي للمدعوة «أماني البيومي» تشكو فيه من الإفراج عن متهم بهتك عرض طفلها المصاب بالتوحد؛ لصدور حكم ببراءته، وإقامة والدة المفرج عنه وذويه حفلًا لذلك أسفل مسكنها، وتعديهم عليها بالسب، وقد تلقت الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «Facebook» مطالبات عدة بالتحقيق في الواقعة، وبعرض الأمر على «النائب العام» أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق.

وسألت «النيابة العامة» الشاكية وزوجها اللذين شهدا بتعدي المشكو في حقها عليهما ونجلهما بالسب علنًا أمام جيرانهم خلال الحفل الذي أقامته أسفل مسكنهم، وباستجواب المشكو في حقها أنكرت الاتهام المنسوب إليها مدعية تعدي شاكيتها عليها بالسب، وأنكرت الأخيرة وزوجها ذلك، وأمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المشكو في حقها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وشهودها.

وأمر «النائب العام» بالطعن على حكم البراءة الصادر في القضية رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ جنايات طفل مدينة نصر -موضوع واقعة هتك عرض نجل الشاكية- لتوافر أدلة في الأوراق ضد المتهم فيها لم تتناولها المحكمة.