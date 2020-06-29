شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة قها 3 ساعات غدًا الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن قطع المياه، غدا الإثنين، عن مدينة قها، لمدة 3 ساعات بسبب أعمال غسيل وتطهير دوري لشبكات المياه بالمدينة بدأ من الساعة الثانية مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المستشفيات، بتدبير الاحتياج من المياه خلال فترة الانقطاع.

وناشد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مديري المستشفيات الواقعة بنطاق مدينة قها تدبير احتياجاتها من المياه، وعدم استخدام المياه بعد الضخ مباشرة؛ نتيجة لزيادة نسبة الكلور.

وقدم مجاهد اعتذارًا للمواطنين عن قطع المياه، معللًا ذلك بأنه يكون في حالات غسيل الشبكات، أو الأعطال المفاجئة، وكسر المواسير والخطوط.

وطمأن المواطنين وطلب منهم عدم الخوف من بعض العكارة التي من المحتمل أن تظهر في المياه عقب الانتهاء من الغسيل.

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