شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: أعمال الامتحانات كما هي ولن تتأثر بإجازة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية ستتم وفق الجداول المعلنة، ولن تتأثر بقرار تغيير يوم إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون الخميس بدلًا من الثلاثاء.
ونص قرار مجلس الوزراء، على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.
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