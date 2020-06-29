شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي دفع مصاريف المدراس الخاصة دفعة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم، الأخبار المتداولة عن دفع مصاريف المدارس الخاصة دفعة واحدة، بدون تقسيط.
وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، قائلاً: «أنا كتبت على صفحتى الشخصية على الفيسبوك، أمس، إن هذا القرار ليس له أي اساس من الصحة، ولا علاقة له بالوزارة، ولم نصدر أي تعليمات للمدراس الخاصة حتى الآن».
وقال: «كل مدرسة هتتعامل بالأسلوب المتعادة عليه، وهنتكلم عن المدراس الخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة».
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