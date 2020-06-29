شكرا لقرائتكم خبر عن إيبراشية البحر الأحمر تفتح جميع كنائسها غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إيبراشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس أنه تقرر فتح جميع كنائس الإيبارشية لصلاة القداسات الإلهية إبتداء من غد الإثنين بنسبة إشغالات 25% من مقاعد كل كنيسة، وذلك أيام السبت والأثنين والأربعاء والخميس فقط، مع تخصيص أيام الجمعة والأحد والثلاثاء للتطهير الشامل للكنائس بجميع ملحقاتها.

يأتي ذلك بعد الإطمئنان من الجهات المختصة بالصحة بمحافظة البحر الأحمر والتأكد من تصنيف المحافظة ضمن الأماكن الأقل إصابة من فيروس كورونا بالجمهورية، وبعد تشاور مع الأنبا إيلاريون والآباء كهنة الإيبارشية، وبعد مباركة وأخذ الحل من البابا تواضروس الثاني.

وأوضحت الإيبراشية، في بيان، أنه سيقام بكل كنيسة قداسات خلال الأيام المشار إليها بعدد الآباء كهنة الكنيسة، بمعنى الكنيسة التي يخدم بها 3 آباء كهنة يصلى بها 3 قداسات متتالية، ويكون قداس أول من الساعة 6 ص حتى الساعة 7:30 صباحا، وقداس ثانى من الساعة 8 ص حتى الساعة 9:30 ص، وقداس ثالث من الساعة 10 ص حتى 11:30 ص، ويتم تطهير الكنيسة بالكامل في النصف ساعة التي تتوسط القداس والآخر، وحضور القداسات سيكون لشعب كل منطقة مع الأب الكاهن المسؤول عن إفتقاد منطقتهم، وبعد ملء إستمارة بيانات يحتفظ بها الأب الكاهن ويتم حضور القداس من خلالها حتى لا يصلى بعض الأشخاص عدة قداسات على حساب باقى شعب المنطقة.

وأوضح البيان أن طريقة الدخول للكنيسة سيتولى أعضاء الكشافة تنظيمها، وسيتم قياس درجة حرارة كل مصلى قبل الدخول وسوف يتوفر مطهرات ومعقمات على باب الكنيسة، والدخول سيكون إجباريا بإرتداء الكمامة، وستكون هناك مسافة متر من جميع الجهات بين كل مصلى والآخر داخل صحن الكنيسة.

كما أن دخول القداس سيكون بأسبقية الحضور للكنيسة وعند إكتمال نسبة 25% من مقاعد الكنيسة لن يسمح بالدخول، حرصآ لسلامة الشخص نفسه وباقى المصلين.

وأهاب الأنبا إيلاريون بجميع أبناؤه الطاعة ومساعدة أفراد الكشافة القائمين على النظام والتعاون معهم في تنفيذ جميع الشروط المتفق عليها للمشاركة في الصلاة.

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