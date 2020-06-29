شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 3 كتب من إصدارات الوزارة حققت مبيعات أكثر من 165 ألف نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف إن إصداراتها المشتركة مع الهيئة العامة للكتاب من الكتب كانت الأكثر مبيعًا فى عام 2019 / 2020، حيث حققت ثلاثة كتب منها إجمالى مبيعات تجاوزت 165 ألف نسخة بمتوسط 55 ألف نسخة تقريبًا لكل كتاب منها.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم، إن الكتب الأكثر مبيعا جاء فى مقدمتها كتاب: "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغت جملة مبيعات هذا الكتاب ما يزيد على 58 ألف نسخة، يليه كتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغ إجمالى مبيعاته أكثر من 56 ألف نسخة.

يليه كتاب "فقه بناء الدول" وهو خلاصة أبحاث المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفكرين بإشراف وتقديم الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث بلغ إجمالي مبيعاته أكثر من (55) ألف نسخة ، وتم ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ، وجار الإعداد لطباعته في إطار مشروع "رؤية" للفكر المستنير باللغات الأجنبية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا بحضور الدكتور / هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور / أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور / سعيد عطية رئيس لجنة اللغات والترجمة والحوار الحضاري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض أعضاء اللجنة لمناقشة ترجمة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير إلى عدد من اللغات المختلفة، وذلك فى إطار دور الأوقاف العالمي في نشر سماحة الإسلام ونشر الفكر الوسطي المستنير ، وقالت الوزارة إن مشروع سلسلة "رؤية" للفكر المستنير يعد أهم مشروع ثقافي في مجال الفكر المستنير في القرن الحادي والعشرين ، وتأتي أهمية المشروع من كونه يهدف إلى مواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة التي تستغلها الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولا سيما الجماعات المتاجرة بالدين منها ، لتمرير مشروعها التدميري ضد الإنسانية.

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كما يهدف المشروع إلى تعزيز التسامح الديني وتنمية الانتماء الوطني وترسيخ أسس المواطنة المتكافئة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز ، وتعزيز المشترك الإنساني بين البشر ، وإحلال ثقافة الحوار والسلام محل ثقافة الاحتراب والاقتتال.

وبالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وبتعاون كبير بين الجانبين تم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بإصدار (عشرين) عددًا من سلسلة (رؤية).

وتم الاتفاق على إطلاق مشروع رؤية المترجمة والتي ستبدأ بترجمة كتاب: "فقه بناء الدول"، وكتاب "مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مع تتابع عملية الترجمة لباقى كتب السلسلة.