الإفتاء: من فسد وضوؤه أثناء الصلاة بالمسجد ولم يتمكن من إعادته له أجر الجماعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن إجراءات التباعد الاجتماعى حماية من فيروس كورونا أثناء الصلاة فى المساجد لا تفسد الصلاة، والالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء الصلاة فى المساجد سيثاب عليه صاحبه لأن نيته حماية نفسه وغيره. وأضاف عمران، خلال مداخلة لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، من فسد وضوؤه أثناء الصلاة فى المسجد ولم يتمكن من إعادة الوضوء له أجر صلاة الجماعة حتى ولو لم يتمكن من استكمالها بالمسجد، إذا رأى الشخص أن فى السلام إيذاء فلا يجب أن يفعل ذلك.

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