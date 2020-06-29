شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: تكلفة تطوير شبكات نقل التيار 76 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة أجرت عمليات تطوير ضخمة في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، حيث يتم تطوير تلك الشبكات في كل المناطق، موضحا أن هناك 9 شركات توزيع تغطى كافة الجمهورية، وأنه يوجد في محافظة القاهرة فقط شركتين كبار وهما شركة شمال القاهرة، وشركة جنوب القاهرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن قطاع جنوب القاهرة الجزء الخاص به يضم 8 قطاعات ومدن، ويصل تكلفة التطوير لشبكات الكهرباء به إلى 150 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة تطوير شبكان الكهرباء في محافظة الجيزة إلى 440 مليون جنيه.

ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه تم تطوير التوزيع الكهربائى، كما أن الخطوط الهوائية تم تحويلها إلى كابلات أرضية لإزالة الخطورة ، وهذا تكلف 33 مليون جنيه، مشيرا إلى أن 25 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية، كما أن تكلفة تطوير شبكات نقل الكهرباء 76 مليار جنيه.