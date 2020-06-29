شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اصبحت خانات التقرير اليومى الأزرق لكورونا 5 بدلا من 6..الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الغاء خانة المتحولة عيناتهم من الإيجابى إلي السلبي لفيروس كورونا من التقرير الأزرق اليومى التى تصدرة الوزارة بأنه تم الغاء عمل المسحات التأكيدية للتعافي من كورونا وتم الأكتفاء وفقا للبرتوكول العلاجى الجديد بمرور 10 أيام علي الحصول علي العلاج حال كان الشخص ايجابي لكوفيد 19 ويصبح متعافي تماما بعد مرور هذة المدة بدون أعراض .

ويتضمن التقرير اليومى لكورونا 6 خانات تضم عدد الاصابات اليومى وعدد الوفيات اليومى وكذلك اجمال اصابات كورونا والمتحولة عيناتهم من ايجابي لسلبي لفيروس كورونا وكذلك المتعافين تماما واصبح التقرير حاليا يتضمن كل الخانات السابقة ماعدا المتحولة نتائج عيناتهم من ايجابي لسلبي لفيروس كورونا.

وكانتر وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، اعلنت عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف