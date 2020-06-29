شكرا لقرائتكم خبر عن رفع خانة المتحولة عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا من البيان الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارة الصحة والسكان خانة الذين تحولت عينات تحاليلهم من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا من التقرير الأزرق "الإنفوجراف"، وأبقت فقط على خانات الحالات التى تعافت والإصابات الجديدة والوفيات الجديدة وإجمالى الوفيات منذ بدء أزمة كورونا.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

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وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.