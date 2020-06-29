شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد: امتحان الثانوية العامة المقبل فى موعده ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لا نية لتأجيل امتحان الثانوية العامة المقبل، والذي سيكون يوم الخميس، موضحاً أن الامتحان ليس له علاقة بالإجازة التى قررتها الحكومة اليوم، بمناسبة بذكري ثورة 30 يونيو.

وأكد رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن نسبة الحضور في الامتحانات تعدت الـ98% في المواد التى جرت بها الامتحانات رغم الظروف التى نمر بها ورغم ما قيل عن تأجيل البعض للامتحانات.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن هناك 3 طلاب ضبطوا في حالة غش اليوم وكان هناك تحذيرات وسيتم تشديد العقوبات للغش، والامتحانات ستكون في موعدها بعد قرار الحكومة بأن تكون الإجازة يوم الخميس المقبل، كما أن لدينا الكثير من جهات الدولة ومن عدة وزارات.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

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ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.