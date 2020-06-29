شكرا لقرائتكم خبر عن "احترام النظام فى ضوء الشرع الحنيف".. ندوة للأوقاف الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم ندوة للرأى الثلاثاء المقبل، بعنوان: "احترام النظام في ضوء الشرع الحنيف"، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والهـيئة الوطنية للإعلام فى ملـف تجـديـد الخطـاب الديـنى، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصرى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن تنقل الندوة الـقناة الثـقـافية في بث مباشر، من مبني الإذاعة والتليفزيون، ويشارك فيها كل من: "الدكتور أحمد محمد عوض، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، والشيخ محمد عبد العال الدومى، إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أنه حال التزام المصلين بالضوابط التي أعلنتها الوزارة لإعادة فتح المساجد، سيتم النظر في سرعة رفع تعليق صلاة الجمعة والجنائز.

ووجه جمعة خلال أداؤه خطبة الجمعة الماضية، من مسجد محمد على بالقلعة للمصلين قائلاً:"نوجه النصائح لكل مسلم لكل مؤمن لكل موحد يقصد، كن سببا في الفتح ولا تكن سببا في الغلق، وإن من الناس مفاتيح للشر فلا تكن منهم".

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وتابع وزير الأوقاف:"كيف تكون مفتاحا للخير، إذا اتبعت الإجراءات الوقائية، وترتدى الكمامة ، تتوضأ في المنزل، وتحضر المصلى الشخصى ، وألا يذهب مريض للمسجد ، والبعد عن التزاحم، ونتجنب المصافحة والمعانقة فإن التزمت بذلك أعنتنا على استكمال مسيرة الفتح وسرعة رفع تعليق الجمعة والجنائز".

فيما قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة للتوعية المجتمعية بالإجراءات الوقائية من كورونا، ستقوم مجموعات من الشباب المدرب المتطوع بوزارة الشباب والرياضة بتوعية المواطنين عند قصدهم للمساجد بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الأوقاف، وأهمها:"ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة".

وأضاف حسن فى بيان اليوم، أن المتطوعين من وزارة الشباب والرياضة سيشاركون في تنظيم دخول المصلين للمساجد ، فيما سيقوم الأئمة بالتذكير بهذه الإجراءات قبيل كل صلاة ، وذلك لرفع مستوى الوعي بأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .