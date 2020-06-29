شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال أصحاب المحال فى شارع عماد الدين بعد إعادة الفتح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع عماد الدين بمنطقة وسط البلد تواجد جمهورى كبير، حيث كان التركيز الأكبر على التواجد فى المقاهي والكافيهات بالشارع، ولذلك قامت كاميرا ”الخليج 365” بنقل أراء أصحاب الكافيهات والمطاعم في قرار الفتح مع معرفة الأساليب التي يتخذونها للحفاظ علي أنفسهم وعلي المواطنين..

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يذكر أن‪ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بالإجراءات التى سيبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 يونيو 2020، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، ونصت المادة الثالثة على السماح باستقبال الجمهور والمقاهى والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التى تنظم عمل تلك المنشآت.

وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديداً جلوسهم، من الساعة 6 صباحاً، حتى 10 مساء، والالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.