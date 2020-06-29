شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكلف بسرعة تركيب بوابات إلكترونية لمحطات السكة الحديد لمنع التهرب من التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اي تي) للعام المالي 2019 حيث تم خلال الاجتماع المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للشركة وعرض تقرير مراقب حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للعام المالي بالإضافة إلى عرض تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن مراجعة القوائم المالية عن للعام المالي المنتهي في 31/12/2019،حيث حققت الشركة أرباحا خلال 2019 بمقدار 17.3 مليون جنيه بالمقارنة بما حققته خلال العام المالي 2018 بواقع 11.1 مليون جنيه.

واستعرض الوزير موقف تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2019 مثل مشروع توريد وتركيب كاميرات مراقبة بأبراج الاشارات بعدد 122 برج للمرحلتين الأولى والثانية، وكذلك استعراض عدد من المشروعات المخطط تنفيذها خلال عام 2020 مثل توريد وتركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات ومشروعات منظومات الحريق (إنذار- إطفاء)، وكذلك مشروعات أنظمة تأمين الشبكات ومشروع التعاقد مع كبرى الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني ووكلاء البيع لفتح منافذ حجز جديدة.

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ووجه الوزير بالتركيز خلال الفترة القادمة على قيام الشركة بتنفيذ ثلاث مشروعات في غاية الأهمية وهي مشروع إنشاء الشبكات والحريق وكاميرات المراقبة الخاصة وبوابات التذاكر بمحطة بشتيل والانتهاء من توريد وتركيب بوابات إلكترونية بمداخل عدد من المحطات وسرعة الانتهاء من الكارت الذكي والتذكرة الموحدة بالمواصفات العامة.

وأكد الوزير على أهمية مشروع محطة بشتيل حيث سيساهم في تكامل وربط وسائل النقل المختلفة وتخفيف الضغط علي محطات القطارات المركزية ( مصر – الجيزة ) علي مستوي النقل والخدمات والصيانة، لافتا إلى اهمية مشروع بوابات التذاكر لحوكمة دخول المحطات بالتذاكر بما يساهم في زيادة العائد المادي لهيئة السكك الحديدية.

كما شدد الوزير على الأهمية الكبيرة لمشروع الكارت الذكي والتذكرة الموحدة لما له من عائد كبير على مستوى الدولة ومشغلي خدمات النقل والمواطن وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل مشيرا إلى أنه سيساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية بالإضافة إلي توحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل إيرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد بالإضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمتة في الناتج القومي الإجمالي وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرتة الاستيعابية كما أكد الوزير على استخدام شركة تكنولوجيا المعلومات في التنفيذ والدعم الفني لمشروعات التكنولوجيا بالوزارة.