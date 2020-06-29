شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: لا إلغاء للانتخابات والمجلس سيبحث تحديد موعد جديد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لجنة انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة الدكتور مجدى بيومى، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة الانتخابات في ظل حرصها على إقامة الاستحقاق القانوني والدستوري لأطباء الأسنان بإقامة الانتخابات حرصا منها على استمرار الوضع القانوني للنقابة بصورة سليمة لا تشوبها شائبة، ومنعا لادخال النقابة في نزاعات قانونية، تحرص وبنفس القدر على أطباء الأسنان.

وأضافت لجنة الانتخابات، فى بيان: ما حدث من تأجيل الانتخابات الأربع مرات متتالية ما كان إلا بهدف الحفاظ على أطباء الأسنان، كما تود اللجنة أن تؤكد انها لن تتوانى عن إتخاذ أي إجراء يهدف للمصلحة العامة لجميع الأطباء، وإنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار الانسب للجميع، وتوضح اللجنة أن رفض الشق المستعجل ضد قرار النقيب بتأجيل الانتخابات وإحالة القضية إلي هيئة المفوضين في القضية المرفوعة من قبل أعضاء اللجنة قد جاء بحيثيات الحكم برفض الشق المستعجل، ويرجع الي انقضاء اجل الاستعجال وهو دعوة الانتخابات لانعقادها في 7 مايو، وهو ما استندت اليه المحكمة.

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وتابعت: وفي الموضوع لم يصدر حكم، وتم إحالته الي المفوضين مما يعني أن يبقي الحال كماهو عليه، لحين صدور قرار المفوضين وإعادة فتح القضية وليس إلغاء الانتخابات، وبناء على ما سبق قررت لجنة الانتخابات رفع الأمر الي الجهة الادارية وهي مجلس النقابة العامة أطباء الاسنان لتحديد موعد الانتخابات واتخاذ ما يراه مناسبا.

كانت قد قالت لجنة انتخابات بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، وبموجب السلطة الممنوحة للجنة الانتخابات من مجلس النقابة المنعقد بتاريخ 6 مايو 2020، ويسبقه قراري مجلس النقابة، بجلسة 18 مارس 2020 وجلسة 16 أكتوبر 2019، قررت لجنة انتخابات النقابة العامة لأطباء الأسنان عقد انتخابات التجديد النصفي يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2020.