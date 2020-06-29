شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تستضيف اجتماعا افتراضيا لتبادل خبرات الرعاية الصحية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا لدى القاهرة، أن السفارة استضافت اجتماعًا افتراضيًا للرعاية الصحية ضم القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة ومصر من أجل تبادل الخبرات وتلبية الاحتياجات الطبية لكلا البلدين.

وقال آدامز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"استضافت السفارة البريطانية اجتماعًا افتراضيًا للرعاية الصحية ضم القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة ومصر من أجل تبادل الخبرات وتلبية الاحتياجات الطبية لكلا البلدين، شراكاتنا ستساعدنا في التغلب على تحديات كوفيد 19".



السفير البريطانى بالقاهرة

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وفى سياق آخر أعرب السير جيفرى آدامز، السفير البريطاني لدى القاهرة، عن سعادته لتعاون المملكة المتحدة ومصر في معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وغرد السير جيفري آدامز عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "المملكة المتحدة ومصر شريكان في هذه المعركة ضد COVID19. يسعدني أننا نعمل على تعميق مشاركتنا في هذا الوقت، مع التركيز على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية".

وفي وقت سابق، اتفقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، على العناصر الرئيسية لتعاون جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لمواجهة فيروس كورونا.

وتسلمت الوزيرة خطاب من السفير البريطانى لدى القاهرة، أكد فيه دعم المملكة المتحدة لجهود وزارة التعاون الدولى اعتمادا على استراتيجيتها الجديدة التى ترتكز على 3 محاور هم، المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وذكر جيفرى آدامز، أنه بموجب هذا الإطار، ستعمل السفارة والشركات البريطانية معًا على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وقدمت المملكة المتحدة بالفعل التدريب لأكثر من 250 من الطاقم الطبى المصرى، وتزويدهم بمهارات فى مجال العناية المُرَكزة، ونِظامُ دَعْمِ الحَياة، دعم القلب والأوعية الدموية.