شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الزلازل: الهزة الأرضية جنوب تركيا متوسطة وحدث له تابع بعد 10 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إن الهزة الأرضية التى سجلتها الشبكة القومية للزلازل بجنوب تركيا 5.5 ريختر، شعر به سكان القاهرة والجيزة وشمال مصر حتى المنصورة وطنطا.

وأضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الزلازل فى البحر المتوسط، ويعتبر زلزالا متوسط القوة، لافتا إلى أنه حدث له تابع بعد 10 دقائق بحدوثه لكنه بقوة 2.7 ريختر، لافتا إلى أن وجود الزلزال فى البحر المتوسط سبب فى شعورنا به.

وكشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن سكان الأدوار العليا شعروا بالزلزال، لافتا إلى أنه لو حدث له توابع لن يكون له أى تأثير محسوس وأن الشبكة تعمل على مدار الساعة لتسجيل أى توابع.

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وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.