شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: امتحانات الثانوية فى موعدها الخميس بمادة الفيزياء دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، على إقامة امتحانات الثانوية الأزهرية وفق الجدول المعلن سابقاً دون تغيير بعد إعلان الحكومة أن يوم الخميس القادم أجازة رسمية بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، ان القرار الصادر من مجلس الوزراء واضح وصريح على استثناء الأمتحانات من هذا القرار وبالتالى فإن امتحانات يوم الخميس المقررة للقسم العلمى ويؤدون امتحان مادة الفيزياء، فى موعدها دون تغيير وقد تم إخطار جميع المناطق بذلك.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

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ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.