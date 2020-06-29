شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: إطلاق اسم الشهيد مايكل وجيه على إحدى قاعات مستشفى أسيوط العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه تم إطلاق اسم الطبيب الشهيد مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، على إحدى قاعات مستشفى أسيوط العام (الشاملة).

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور مايكل وجيه عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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وتوفى الدكتور مايكل وجيه، عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد أكثر من 10 أيام على أجهزة التنفس الصناعى بمستشفى الراجحي بأسيوط، ويذكر أنه طبيب أخصائي، ومدير الاستقبال العام بمستشفى أسيوط العام "الشاملة وبعد ثبوت إيجابية إصابته بالفيروس تم نقله إلى مستشفى الراجحى للعزل بجامعة أسيوط واستمر في مستشفى الراجحى لأكثر من 10 أيام وتدهورت حالته ودخل على جهاز تنفس صناعى حتى وافته المنية صباح اليوم.

وفى نفس السياق، أصدرت نقابة الأطباء بمحافظة أسيوط بيانًا نعت فيه الدكتور مايكل وجيه، عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.