شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توفير 200 جهاز تنفس صناعى ومليون كمامة لمستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر إن مبادرات صندوق تحيا مصر، وبالتحديد مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة لدعم الأطقم الطبية تأتى ضمن تضافر الجهود فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذه المبادرة جاءت نتيجة الطلب المتزايد على المستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا تم تقديم 200 جهاز تنفس صناعى، موضحا أن الهدف دعم الأطقم الطبية فى مستشفيات العزل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ولفت المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر إلى أنه يتم دعم التوجه الخاص بوزارة الصحة تجهيز مستشفيات العزل عبر قوافل نوفر من خلالها مستلزمات طبية مثل كمامات وقائية، وكمامات N95، ومطهرات، حيث تم توفير مليون كمامة جراحية ونصف مليون كمامة N95، بجانب توفير أطنان من المطهرات.

وأوضح المتحدث الإعلامى باسم صندوق تحيا مصر أنه بداية من المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدى الأزمة، فهى تضم 8 محافظات، حيث سيتم استكمال باقى المستشفيات الخاصة بالمرحلة الرابعة، وسيتم غدا زيارة مستشفيات قصر العينى وحميات أسيوط، ومستشفى سوهاج العام.