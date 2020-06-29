الجيش الليبى: استهداف 12 آلية عسكرية للميليشيات حاولت الاقتراب من الجفرة.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات الليبية جاهزة وعلى أهب الاستعداد للتصدي لأي محاولة من الميليشيات لاقتحام سرت والتي تعتبر خط أحمر كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المحجوب، خلال مداخلة هاتفية من ليبيا مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن الاقتصاد التركي على وشك الانهيار.



وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال إن الجيش الوطنى الليبى قام بالزج بمجموعة من الوحدات العسكرية بمختلف الأصناف نحو منطقة غرب سرت، متابعا: "نعمل حقيقة حسب المبادرة المصرية ووصلنا إلى نقاط وتمركزات مهمة جدا، وأوقفنا عمليات الهجوم المضاد على الميليشيات".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال لقاء له، إلى أن الميليشيات الإرهابية بدأت تتجهز وتحاول أن تترجم الانتصار المزيف في طرابلس لبناء هجوم آخر على مدينة سرت الاستراتيجية.

واستطرد المتحدث باسم الجيش الليبي: "نحن بالمرصاد ونحن ما زلنا نمتثل للمبادرة المصرية واتفاق برلين والمجهودات الدولية لوقف إطلاق النار".