شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استلام الكمامات القماش من المورد على دفعات وفق معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الهيئة العامة للشراء الموحد اجتماعا، مساء اليوم الأحد، مع الشركات الموردة للكمامات القماش، بحضور ممثلى الشركات التابعة لوزارة التموين، والتى ستتسلم الكمامات بمخازنها لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث سيتم وضع آليات للتوزيع وفقا لعدد الكمامات التى سيتم توفيرها من إجمالى الكميات المستهدفة وهى 40 مليون كمامة قماشية وسيتم توريد الكمامات القماشية على مراحل وفقا لمعدلات إنتاج الشركات الموردة أولا بأول.

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وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف الجهود مع الجهات المعنية والهيئة العامة للشراء الموحد لتوفير الكمامات القماش، خاصة أن الوزارة تسعى لأن تتراوح سعر الكمامة على بطاقات التموين بين 9.5 جنيه و10 جنيهات، كما أن الوزارة تبذل جهودا حاليا لأن تكون سعر الكمامة أقل من هذه الأسعار، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين، وأنه بمجرد انتهاء هيئة الشراء الموحد من لتعاقد على الكمامات وتوريدها لوزارة التموين سيتم الإعلان عن الأسعار المقررة.

ويبذل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا جهودا كبيرة من أجل توفير الكمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار أقل من الأسواق بجانب أيضا جهود الوزارة فى توفير كل السلع الاستراتيجية، كما أن طرح الكمامات على البطاقات اختيارى للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.