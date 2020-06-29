شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نشهد الآن المرحلة المنتظمة لإصابات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن التقارير حول التجهيزات لامتحانات السنوات الجامعية النهائية جيدة جدا من حيث الإجراءات الاحترازية والتجهيز لبدء عملية الامتحانات، متابعا، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن أرقام أعداد الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية كانت منتظمة، وكلما استمر هذا الانتظام يجعلنا نتوقع ما سيكون خلال الأيام المقبلة.

وواصل عبد الغفار أننا الآن فى المرحلة المنتظمة وسنذهب بعدها إلى مرحلة التسطيح ثم الارتفاع، بعدها تبدأ أعداد الإصابة فى الانخفاض، مؤكدا أن التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات هو السبيل لنقص عدد الإصابات بالفيروس.

وأضاف عبد الغفار أن الحقيقة الوحيدة للوقاية من خطرالإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات والتعامل مع الآخرين بحذر.

وتابع عبد الغفار أنه منذ أول يوم فى الجائحة تلقينا رسالة دعم من الرئيس السيسى للعمل على الأبحاث لإيجاد العقار لفيروس كورونا، قائلا إن مصر الدولة الأولى من حيث عدد الأبحاث السريرية بشأن فيروس كورونا على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك عددا من الجهات تعمل جاهدة على التجارب السريرية لإخراج عقار يعمل على علاج فيروس كورونا.