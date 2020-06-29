شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن حصول الطلاب على درجة سؤال الديناميكا: "كأنهم حلوا صح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم إنه فيما يتعلق بالسؤال الخاطئ فى امتحان الديناميكا الخاص بالثانوية العامة، فإن كل الطلاب سيحصلون على درجة السؤال، مردفاً: "كأنه كلهم حلوا صح، دا عشان مش غلطتهم وإحنا نتحمل الخطأ، وكل الفريق المسئول عن مراجعة امتحان الديناميكا تم اتخاذ عقوبة ضدهم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن هناك امتحانات لا يغطيها الإعلام بشكل قوى، حيث يوم السبت كان هناك امتحان عملى للتعليم الفنى نزل 770 ألف طالب وامتحنوا بلا أى مشكلة، مؤكداً أن التنظيم الخاص بالتعامل مع كورونا أصبح منضبطاً.

وعن التقديم للمدارس الخاصة ذكر أن أحد المدارس الخاصة أخرجت خطة وزارة التعليم للعام القادم وحبكت الديباجة لتطلب المصاريف دفعة واحدة بلا تقسيط، وهذا الكلام نُسب للوزارة، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة لم نرسل لها تعليمات فيما يخص المصاريف، وكل مدارسة تتعامل بالأسلوب المعتادة عليه.

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وكان قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة الحضور السابقة فى امتحان الثانوية العامة منذ البدء تعدت 98%، وهذا دليل على أن الطلاب كانوا ينوون المشاركة فى الامتحانات، مضيفا أن جميع طلاب الثانوية العامة سيحصلون على الدرجة النهائية فى سؤال مادة الديناميكا الخاطئ.

وأضاف حجازى، خلال مداخلة تليفزيونية، أنه اليوم تم ضبط 3 حالات غش، ووجد مراقبون حرارتهم عالية وتم نقلهم إلى المستشفى، مضيفا أنه يوم الاثنين المقبل سيتم تسليم البوكلت، واشتكى عدد من الطلاب من ضياعه وعليه التقدم إلى قسم شرطة لتحرير محضر، والوزارة تستبدل له بوكلت آخر.

وتابع أن 112 طالبا حصلوا على 100% فى اللغة العربية، وغدًا سيتم تصحيح مادة اللغة الإنجليزية.