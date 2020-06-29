شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة فقرة لقرار الإجازات الرسمية تسمح لرئيس الوزراء باستبدال أيام الإجازات الرسمية بأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

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كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

كما نشرت الجريدة قرارا لرئيس الوزراء بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وتضمنت الفقرة "بأنه يجوز لرئيس الوزراء فى الأحوال التى يقدرها باستبدال يوم آخر فى بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايتها بأى من أيام العطلات".