شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: أرقام إصابات الفتح الكامل ستظهر بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إننا الآن ما زلنا في مرحلة الحذر الشديد ولا يمكن أن تكون أعداد يوم هي الحاكمة في تصرفاتنا، مشيرًا إلى أن أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا يمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين من الفتح، وهو عمر حضانة الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "أقول للناس والشعب المصري نحن لم ننتصر على الفيروس لكن قررنا التعايش بمحاذير شديدة، وأساسها هو وعي المواطن لكن إذا فقد المواطن وعيه في أي لحظة سنفقد هذه المحاذير".

وتابع حسام حسني، أن ضوابط مجلس الوزراء التي أقرها للتعايش لابد أن تطبق على كل المناطق الراقية والشعبية التي لم تتلزم بالحظر في الأوقات السابقة، كاشفًا عن أنه في حالة ترقب كامل لأعداد الإصابات في ظل التعايش نناشد المواطنين بالالتزام، مردفًا: كنت سعيد جدًا بافتتاح القوات المسلحة لمستشفى أرض المعارض الميداني، حيث تمثل جاهزية قصوى لأي سيناريوهات محتملة.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وذكر البيان إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.