شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تفتتح 6 مكاتب شهر عقارى فى 4 محافظات تعمل من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل، عن افتتاح 6 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 4 محافظات، على أن تبدأ عملها اعتبارا من غدا الاثنين، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقارى فى مصر.

وقالت وزارة العدل فى بيان لها، إنه اتساقاً مع خطة الوزارة في التوسع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق والتيسير على المواطنين ، يبدأ غداً الإثنين العمل فى 6 مكاتب توثيق بعدة محافظات على النحو التالي :-

1- فرع توثيق الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة .

2- فرع توثيق أبو صير بمحافظة الغربية .

3- فرع توثيق فوه بمحافظة كفر الشيخ .

4- فرع توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ .

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5- فرع توثيق إيتاي البارود بمحافظة البحيرة .

6- فرع توثيق أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

وجدير بالذكر أن هذه الزيادة في المقرات تأتي ضمن خطة الوزارة في تحسين الخدمة وتطويرها وتقريبها للمواطن .

وتقدم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في 430 مكتبا تقريبا، بواقع 181 مكتبا ممكنا منها 161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير، فضلاً عن 249 مكتباً يعمل بشكل ورقي، كما تقدم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتباً، 18 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و102 مكاتب جار تجهيزها.

وعممت مصلحة الشهر العقاري على مكاتب التوثيق التي ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشاديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة في كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا.