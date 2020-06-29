شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: منح طلاب الثانوية درجة سؤال الديناميكا كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم منح طلاب شعبة علمى رياضة الدرجة كاملة فى سؤال الديناميكا بعد أن تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك في أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريح خاص، أن السؤال مخصص له درجة واحدة وسيحصل عليها جميع الطلبة الذين أدوا الامتحان فى مادة الديناميكا اليوم الأحد.

وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي 103 ألف و865 طالب/طالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي 227 طالب.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتوفر أدوات التعقيم.

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وأشار حجازي بالتنبيه علي مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (3) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.