شكرا لقرائتكم خبر عن النقد الدولي: احتياطى النقد الأجنبى فى تركيا ينهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن تركيا جاءت ضمن الدول التى تراجعت تحت خط "كفاية الاحتياطى النقدي"، هى وجنوب أفريقيا. وأوضح التقرير أن تركيا تحاول إعادة هيكلة الديون مرة أخرى.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض البلدان الناشئة والأسواق المحدودة أصبحت تواجه مشاكل بسبب احتياجاتها للتمويل الخارجى الكبير. جاء ذلك فى تقرير خاص بالاستقرار المالي العالمى.

كما أوضح التقرير الذى نشر بالجرافيك أن الدول تحتاج إلى دعم مالى، وكفاية من ناحية العملات الأجنبية.

وأكد التقرير أن بعض الدول التى تحتاج إلى عمل إعادة هيكلة للديون مرة أخرى لديها احتياطى نقد منخفض.

وكان كل من تركيا، وبولندا، وماليزيا من بين الدول الأكثر ضعفًا من ناحية توازن الحساب الجالى إلى نسبة معدل إجمالى الناتج المحلى ووالإحتياج للتمويل الخارجى الذى يتكون من ديون مستحقة السداد خلال عام.

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وبشأن جائحة فى الساعات الـ 24 الأخيرة، فقد 17 شخصًا حياتهم بسبب فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الوفيات بفيروس كورونا فى تركيا إلى 5 الآلاف حالة، بينما ارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 195 ألفا 883 حالة إصابة.

كان أعلن وزير الصحة التركي فخرالدين كوجا، أن 17 شخصًا قد فقدوا حياتهم بينم تم اكتشاف 1372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جهة أخرى، كشف تقارير صحفية زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تركيا، بعد قرار الحكومة بالعودة إلى الحياة الطبيعية في 1 يونيو الجاري بحسب موقع haberdar التركى.