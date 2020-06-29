شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزارء: استثناء أعياد الفطر والأضحى والميلاد من قرار تحريك الإجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بعد قرارات الحكومة بعودة افتتاح المقاهى والمحال والكافيهات والمطاعم بنسبة 25%، المعيار فى هذا هو المواطن الذى يجسده على أرض الواقع بالتزامه بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار وباء فيروس كورونا

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء dmc المذاع على قناة dmc، أنه إذا ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا من عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية، فى هذا الوقت الحكومة تتراجع عن الفتح وتقرر الحظر مرة أخرى، ولن نتردد إذا ما تبين من التجربة تسير فيما نتمناه من المواطنين.

وتابع سعد، إن الحكومة قررت تحريك إجازة ثورة 30 يونيو من الثلاثاء إلى الخميس، مضيفا أن أعمال امتحانات الثانوية العامة مستمرة يوم الخميس ولن يسرى عليها قرار إجازة ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه يستثني من قرارات تحريك الإجازات أعياد الفطر والأضحى والميلاد.

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وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.