شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك يومى الأربعاء والخميس.. والعودة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أنه فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو يومى الأربعاء والخميس الموافق 1 و 2 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.

وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه بالنسبة للبنوك التى تنتهى ميزانيتها فى 31 ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.